Delivia Di Santolo

9 Dicembre 2025

Ved. Capriz
di 88 anni

Ha raggiunto i  suoi cari Delivia Di Santolo. Ne danno il triste annuncio i figli Renato con Lynette, Carla con Alessandro, le nipoti Alice e Kimberly unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” venerdì 12 dicembre alle ore 15:00 ove la cara Delivia sarà presente dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Orari visite: giovedì  8:30  –  18:30  venerdì  8:30  –  14:30

Al termine del Rito seguirà la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 11 alle ore 19:00 nella chiesa ex Asilo in Campagnola 

GEMONA DEL FRIULI, 8 dicembre 2025

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290

