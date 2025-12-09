Ved. Capriz

di 88 anni

Ha raggiunto i suoi cari Delivia Di Santolo. Ne danno il triste annuncio i figli Renato con Lynette, Carla con Alessandro, le nipoti Alice e Kimberly unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” venerdì 12 dicembre alle ore 15:00 ove la cara Delivia sarà presente dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari visite: giovedì 8:30 – 18:30 venerdì 8:30 – 14:30



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 11 alle ore 19:00 nella chiesa ex Asilo in Campagnola



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 8 dicembre 2025



