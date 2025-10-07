Colpo nella Bassa: rubato l’armadio blindato con fucili e munizioni

Furto in una casa di Pocenia: rubate armi.

Un furto è stato messo a segno tra il 5 e il 6 ottobre a Pocenia, ai danni di un pensionato di 63 anni. Secondo quanto denunciato, i ladri hanno forzato una finestra dell’abitazione, riuscendo ad entrare all’interno. Una volta in casa, hanno portato via un armadio blindato contenente due carabine e un fucile sovrapposto, insieme alle relative munizioni. Il danno complessivo ammonta a circa 5.000 euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Palazzolo dello Stella.