Luca vince 100mila euro ad Affari Tuoi: la gioia condivisa con nonna e la compagna incinta

Il friulano Luca Bernardotto vince 100mila euro ad Affari tuoi.

Un grande successo per il friulano Luca Bernardotto: sabato scorso, nella puntata di Affari Tuoi su Rai 1 condotta da Stefano De Martino, il concorrente di Fiume Veneto ha conquistato 100 mila euro in un finale ricco di tensione ed emozione.

La partita di Luca è stata un’altalena di colpi di scena. Giunto a due pacchi dalla fine, con ancora in gioco il premio da 100 mila e quello da 200 mila euro, ha ricevuto un’offerta di 150 mila euro dal Dottore, cifra pari a metà tra le possibili vincite. Con coraggio ha deciso di rischiare fino alla fine e, aprendo il pacco numero 8 – un numero che ha un significato speciale nella sua vita – ha trovato 100 mila euro.

Accanto a lui, anche se in collegamento da casa, c’erano la compagna Yara, in dolce attesa, e la nonna Giovannina, a cui Luca è particolarmente legato. Il loro sostegno ha reso ancora più intensa la gioia della vittoria, trasmessa in diretta al pubblico televisivo. Solo pochi giorni fa, un’altra friulana aveva fatto il colpo alla Ruota della Fortuna, portandosi a casa più di 200mila euro.