Furto in un’abitazione di Talmassons, rubati gioielli per 3mila euro

Il furto nella serata di ieri a Talmassons.

Furto nella serata di ieri in un’abitazione di Talmassons: i ladri hanno agito tra le 20.45 e le 21.45, mentre il proprietario, un uomo di 74 anni, era assente.



Secondo la ricostuzione i ladri sono riusciti ad accedere all’interno della casa senza forzare alcun ingresso e, Una volta dentro, hanno puntato dritto agli oggetti di valore, riuscendo a sottrarre monili in oro per un valore complessivo superiore ai 3mila euro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) di Latisana, che hanno effettuato i rilievi tecnico-investigativi. Le indagini sono ora nelle mani della stazione dei Carabinieri di Mortegliano, impegnati nell’analisi degli elementi raccolti e nella ricerca di eventuali testimoni o immagini utili dalle telecamere di sorveglianza della zona.