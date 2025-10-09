I ladri hanno forzato una porta e sono entrati nel supermercato.

Furto nella Bassa friulana: nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, i ladri hanno preso di mira il supermercato Conad di San Giorgio di Nogaro, riuscendo a mettere a segno un colpo da circa duemila euro in contanti.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i ladri sono riusciti a entrare supermercato forzando una porta. Una volta dentro sono riusciti a rubare come detto, circa duemila euro, per poi fuggire. Subito dopo l’effrazione, è entrato in funzione il sistema d’allarme del supermercato, che ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Palazzolo dello Stella, i quali hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini, che ora si stanno concentrando sull’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, nel tentativo di identificare gli autori del furto.

