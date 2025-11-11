Furto alla lavanderia, abbraccia una donna e le sfila la collana d’oro

Ancora un furto con la tecnica dell’abbraccio in Friuli: l’ultimo caso a Palazzolo dello Stella, alla lavanderia self service “Cristallina” di via Nazionale. E’ accaduto ieri poco dopo mezzogiorno e la vittima è una donna di 60 anni all’interno.

Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava nel locale per fare il bucato, quando è stata avvicinata da una sconosciuta che, con fare gentile, le ha chiesto informazioni sul funzionamento delle lavatrici e delle asciugatrici. Dopo aver ricevuto le spiegazioni richieste, la sconosciuta ha ringraziato la 60enne con un abbraccio improvviso. La donna è riuscita a sfilare dal collo della vittima una collanina d’oro, del valore stimato di circa 300 euro, per poi allontanarsi velocemente.

Solo dopo che la ladra si era già dileguata, la vittima si è accorta del furto. Ancora scossa, si è recata alla stazione dei carabinieri di Palazzolo per sporgere denuncia. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e stanno esaminando eventuali immagini di videosorveglianza della zona, nel tentativo di identificare l’autrice del colpo.