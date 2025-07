Rubano merce alla Conad, minacciano i cassieri e fuggono: 3 arrestati

I tre avevano rubato generi alimentari e alcolici al supermercato Conad di via Locchi a Gorizia

Nella serata del 18 giugno la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza tre cittadini extracomunitari per aver rubato generi alimentari e bevande alcoliche dal supermercato Conad di via Locchi a Gorizia, aver minacciato i cassieri e aver tentato di aggredirne uno, indagando a piede libero anche uno dei tre soggetti in quanto irregolare sul territorio nazionale.

In orario prossimo alla chiusura serale dell’esercizio commerciale, i tre uomini hanno rubato dagli scaffali svariata merce e l’hanno occultata all’interno di due zaini, ma il personale del supermercato, accortosi del gesto, li ha bloccati alle casse. In quel frangente, i tre hanno minacciato di morte alcuni dipendenti e tentato di aggredire uno di questi con una bottiglia di vetro, per poi darsi alla fuga.

Allertata la Sala Operativa della Questura da una delle vittime e fornita una descrizione delle persone fuggite, le pattuglie della Squadra Volante hanno setacciato palmo a palmo il territorio cittadino, scovando celermente i tre soggetti nascosti all’interno del Parco della Rimembranza.

Prontamente fermati, sono stati ritrovati anche i due zaini utilizzati, uno era stato nascosto in un cespuglio. A seguito della perquisizione sono stati rinvenuti tutti i prodotti precedentemente sottratti che successivamente sono stati riconsegnati al personale del supermercato.

Inoltre, dai successivi accertamenti è emerso che uno dei soggetti risultava irregolare sul territorio italiano, motivo per il quale è stato indagato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Alla luce di quanto emerso, pertanto, i tre uomini sono stati tratti in arresto e associati alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In seguito, il G.i.p. del Tribunale di Gorizia ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel Friuli Venezia Giulia per i tre soggetti.