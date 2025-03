Ruba in un negozio e fugge, bloccato da carabinieri fuori servizio

Il furto in un negozio di Trieste.

Credeva di farla franca il giovane che, nella giornata del 24 febbraio, ha tentato di rubare una tuta sportiva del valore di circa 300 euro in un negozio di abbigliamento nel cuore di Trieste. Tuttavia, la sua fuga si è conclusa con un fallimento: dopo un inseguimento tra le vie del centro, è stato bloccato da due Marescialli dei carabinieri che, pur essendo fuori servizio, non hanno esitato a intervenire.

L’episodio si è verificato in pieno giorno. Il ragazzo, di nazionalità straniera, è entrato nel negozio e con una mossa fulminea ha afferrato una tuta da un espositore, dandosi immediatamente alla fuga. Non sapeva, però, che all’interno dell’esercizio commerciale si trovavano due militari dell’Arma, in servizio presso le Stazioni di Miramare e Duino, che stavano trascorrendo il loro giorno di riposo.

Uno dei carabinieri, accortosi della scena, ha subito reagito, lanciandosi all’inseguimento del fuggitivo tra le strade affollate del centro. La sua collega, sfruttando la conoscenza del territorio, ha anticipato le mosse del giovane e si è posizionata in un punto strategico per bloccare ogni via di fuga. L’azione coordinata ha permesso di fermare il ragazzo dopo una corsa di centinaia di metri.

Sul posto sono intervenuti anche altri carabinieri in servizio, che hanno preso in consegna il giovane, accompagnandolo presso gli Uffici del Comando Compagnia carabinieri di Aurisina per l’identificazione e gli accertamenti di rito. Il sospettato, risultato essere un minore, è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria competente e successivamente riaffidato alla Comunità presso cui era domiciliato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.