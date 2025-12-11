Ruba zaini per nasconderci la spesa trafugata al supermercato: arrestato in flagranza

Il furto a Remanzacco.

Un 25enne, straniero e senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza per furto ai danni di due attività commerciali di Remanzacco. Il giovane, che ha già precedenti, è entrato al Buonacquisto dove ha rubato degli zaini e altro materiale per poi dileguarsi senza pagare ed entrare nel vicino supermercato.

I dipendenti del punto vendita, però, lo hanno notato e hanno chiamato le forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Udine che lo hanno sorpreso all’interno della Despar con alcune bevande nascoste proprio negli zaini appena rubati. Il valore complessivo del bottino, tutto già restituito ai rispettivi proprietari, ammontava a circa 300 euro.