Sappada, il locale del centro riapre dopo due anni: Shoaib porta il kebab in quota

Shoaib porta a Sappada il kebab.

Dopo quasi due anni di chiusura, il locale al centro del paese riapre con una proposta inedita per Sappada: l’arrivo del kebab. A guidare la nuova gestione è Shoaib Ranjha, 38 anni, imprenditore già attivo in Friuli con diverse attività nel settore della ristorazione veloce.

La storia di Ranjha inizia nel 2007, quando lascia il Pakistan per raggiungere alcuni parenti in Italia. Lavora prima a Treviso, poi nel 2008 si stabilisce a Udine, città che considera fondamentale per il suo percorso. Qui costruisce non solo la sua vita professionale ma anche quella familiare: è sposato, ha un figlio e la famiglia è in attesa di un nuovo arrivo.

Nel 2011 apre il primo locale e, negli anni successivi, altri tre punti kebab a Udine e uno a Tricesimo con il nome “Buonissimo Kebab”. Ora sceglie Sappada per un nuovo capitolo: “Sono innamorato di queste montagne – racconta – e quando ho saputo che potevo aprire qui un mio ristorante, non ho voluto perdere l’occasione”.

Il kebab e la pizza si aggiungeranno così alle atmosfere della cucina di montagna, ricca di prodotti locali e sapori genuini. Ranjha ha previsto anche varianti speciali con i funghi di Sappada, un omaggio sincero al territorio che lo accoglie. Nei giorni precedenti all’apertura, l’imprenditore ha voluto fare un gesto semplice ma significativo: presentarsi uno ad uno ai vicini del locale. “Mi piacerebbe che mi vedessero come un amico”, confida con emozione.

L’inaugurazione è fissata per sabato 13 dicembre alle 12.30 in Borgata Palù. Pizza e kebab saranno offerti gratuitamente ai presenti dalle 12.30 alle 14.30. Un momento di festa aperto a tutti, per accogliere una nuova realtà che si aggiunge al mosaico dell’offerta sappadina nella ristorazione.