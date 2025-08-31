Il fatto era finito nel torrente a Polcenigo.

Un finale a lieto fine quello avvenuto nella tarda serata di ieri, 30 agosto 2025, a Polcenigo. Intorno alle ore 22, una squadra dei Vigili del fuoco del comando centrale di Pordenone, supportata da un’unità SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale), è intervenuta per soccorrere un gatto caduto nel torrente che attraversa il paese.

Il protagonista dell’accaduto è “Cacio”, un curioso micio domestico che mancava da casa dalla mattinata. Dopo ore di ricerche senza esito, il suo proprietario, preoccupato per la lunga assenza, ha udito un flebile miagolio provenire dal greto del torrente. Avvicinatosi, ha individuato il gatto incastrato in un anfratto all’interno di una tubazione, ma non riuscendo a raggiungerlo in sicurezza ha immediatamente allertato i soccorsi.

I Vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno calato gli operatori specializzati nel letto del torrente. Dopo alcune manovre delicate, il gatto è stato individuato e tratto in salvo. Bagnato, infreddolito ma apparentemente in buone condizioni di salute, Cacio è stato riconsegnato al suo padrone, che lo ha accolto tra le braccia con evidente commozione.

Il video del salvataggio.