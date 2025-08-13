Il Ct della Nazionale Gennaro Gattuso incontra l’Udinese.

In mattinata al centro sportivo Dino Bruseschi, alle 21 allo stadio Friuli. È Udine la nuova tappa delle visite del Ct della Nazionale Gennaro Gattuso nelle sedi dei club di Serie A. Dopo Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio e Sassuolo è stato il turno del club friulano, con il Ct – accompagnato dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci – che è stato accolto dal responsabile dell’area tecnica Gokhan Inler e dal responsabile dello scouting Andrea Carnevale e ha incontrato il tecnico Kosta Runjaic e i calciatori.

In serata, Gattuso e i membri del suo staff saranno in tribuna per la UEFA Super Cup, che vedrà in campo il Paris Saint-Germain e il Tottenham Hotspur, in uno stadio che il 14 ottobre ospiterà anche la Nazionale, nel match contro Israele valido per le qualificazioni al Mondiale. Martedì 19, Gattuso e il suo staff saranno a Bergamo per incontrare l’Atalanta.