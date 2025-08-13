Gattuso incontra l’Udinese. Stasera il Ct in tribuna al Friuli per la UEFA Super Cup

13 Agosto 2025

di Redazione

Il Ct della Nazionale Gennaro Gattuso incontra l’Udinese.

In mattinata al centro sportivo Dino Bruseschi, alle 21 allo stadio Friuli. È Udine la nuova tappa delle visite del Ct della Nazionale Gennaro Gattuso nelle sedi dei club di Serie A. Dopo Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio e Sassuolo è stato il turno del club friulano, con il Ct – accompagnato dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci – che è stato accolto dal responsabile dell’area tecnica Gokhan Inler e dal responsabile dello scouting Andrea Carnevale e ha incontrato il tecnico Kosta Runjaic e i calciatori.

In serata, Gattuso e i membri del suo staff saranno in tribuna per la UEFA Super Cup, che vedrà in campo il Paris Saint-Germain e il Tottenham Hotspur, in uno stadio che il 14 ottobre ospiterà anche la Nazionale, nel match contro Israele valido per le qualificazioni al Mondiale. Martedì 19, Gattuso e il suo staff saranno a Bergamo per incontrare l’Atalanta.

