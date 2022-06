Addio a Giacomo Gorenszach, morto a 25 anni per un malore improvviso

Addio al 25enne Giacomo Gorenszach.

Un grandissimo dolore in Friuli per la morte di Giacomo Gorenszach, scomparso a soli 25 anni a causa di un malore improvviso. E’ avvenuto ieri e per il giovane, nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Originario di San Pietro al Natisone si era trasferito poi con la fidanzata a Sa Giovanni al Natisone. Ancora increduli gli amici e chi lo conosceva, che lo ricordano anche per la sua passione per il calcio: Giacomo infatti giocava nella Serenissima di Pradamano. “Gogo continua a giocare nei campi del Paradiso la Serenissima sarà sempre la tua prima tifosa”, lo ricorda la società sportiva.

(Visited 245 times, 245 visits today)