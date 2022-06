Lutto a Udine e in Fvg per la scomparsa di Piergiorgio Bressani

Piergiorgio Bressani è scomparso a 92 anni.

Lutto nel mondo della politica del Fvg e non solo per la morte di Piergiorgio Bressani, scomparso oggi a Udine all’età di 92 anni.

Inizialmente si laureò in giurisprudenza per intraprendere la carriera di avvocato, ma poi si appassionò alla politica. Fu eletto alla Camera dei deputati nel 1963 con la Democrazia Cristiana, dove restò fino al 1986. Tra il 1976 e il 1981, fu sottosegretario alla presidenza del consiglio. Fu poi sindaco di Udine, dal 1985 al 1990, e membro del Consiglio superiore della magistratura, dal 1990 al 1994.

“Il nome di Piergiorgio Bressani rimarrà per sempre sinonimo di una politica fatta di passione, visione e spirito di sacrificio – commenta il sindaco di Udine Pietro Fontanini – . Per tornare a Udine, la sua città, e candidarsi come sindaco, egli interruppe infatti la sua straordinaria esperienza nella politica romana che lo aveva portato a diventare Vicepresidente del Consiglio. Come sindaco seppe portare la Capitale del Friuli al passo con i tempi di allora e renderla pronta ad affrontare sfide come i Mondiali di calcio di Italia 90. A nome di questa Amministrazione e di tutta la città esprimo il più sentito cordoglio ai suoi cari”.

