Incidente a Pavia di Udine, chi è la vittima e cosa è successo: probabile un malore alla guida

Giuseppe Cuffari aveva 92 anni: l’ipotesi più probabile è quello di un malore alla guida.

È Giuseppe Cuffari, 92 anni, l’anziano morto all’alba di oggi a Persereano, nel comune di Pavia di Udine. L’uomo, appuntato dei carabinieri in pensione e residente in paese, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria auto, finita in un fosso lungo via Giuseppe Garibaldi.

L’incidente si è verificato intorno alle 5.30 di sabato 10 gennaio. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura condotta dall’anziano ha sbandato autonomamente, finendo nel fossato a lato della carreggiata. Non risultano coinvolti altri mezzi.

Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore mentre era alla guida, circostanza che avrebbe provocato la perdita di controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine, gli operatori sanitari del 118 e i Carabinieri di Pavia di Udine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere in sicurezza l’area.