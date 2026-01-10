Auto cappottata nella Roggia di Palma: soccorsi in azione

L’incidente questa mattina a Udine.

Incidente questa mattina a Udine, all’incrocio tra via Planis e via Giovanni Battista Tiepolo, dove un’autovettura è finita fuori strada cappottandosi all’interno della Roggia di Palma. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:45, per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma: il veicolo avrebbe perso il controllo, finendo ribaltato nel corso d’acqua. A bordo dell’auto si trovava una persona, rimasta inizialmente intrappolata all’interno dell’abitacolo.

Provvidenziale l’intervento del personale sanitario del 118, che è riuscito a estrarre la persona prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco e a prestare le prime cure sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente anche una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Udine, gli operatori della SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) e la Polizia Locale, che ha provveduto a regolare il traffico e avviare i rilievi del caso.