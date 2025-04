L’incendio è scoppiato poco dopo delle 12 alla Bipan di Bicinicco.

Un grosso incendio è divampato intorno a mezzogiorno di oggi presso lo stabilimento della Bipan di Bicinicco, azienda specializzata nella produzione di pannelli di legno. Le fiamme, hanno rapidamente preso vigore alimentate dal vento interessando un depostito esterno di legname, rendendo complesse le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.

La prima segnalazione è arrivata poco dopo le 12:00. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, che stanno operando ininterrottamente per contenere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano fortunatamente feriti o persone coinvolte.

Le difficoltà nello spegnimento sono legate sia alle condizioni meteorologiche — il vento infatti ha favorito la propagazione delle fiamme — sia alla tipologia di materiali trattati all’interno della fabbrica, particolarmente infiammabili. L’intervento è tuttora in corso e la zona è stata messa in sicurezza per evitare rischi per la popolazione e le strutture vicine.