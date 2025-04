A Udine debutta il nuovo Ludobus: giochi e socialità per i più piccoli

Riparte il nuovo Ludobus a Udine.

Colori rinnovati, nuovi giochi e lo stesso spirito di sempre. Il Ludobus del Comune di Udine è pronto a ripartire, e lo fa con un nuovo furgone e una prima uscita ufficiale dedicata ovviamente ai più giovani. Questa mattina, in piazza Matteotti, in occasione degli eventi organizzati per la Fieste de Patrie dal Friûl, il servizio ludico itinerante del Comune di Udine si è presentato con il suo look aggiornato e tante novità pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie.

Attivo fin dal 1999, il Ludobus ha portato negli anni attività ricreative, culturali e laboratori nei quartieri della città, diventando un punto di riferimento per il gioco all’aria aperta e la socializzazione. Il rinnovamento del mezzo non cambia la missione del progetto: favorire momenti di incontro e partecipazione, valorizzando le aree verdi e gli spazi pubblici urbani.

Anche per il 2025 il Ludobus sarà protagonista nei quartieri con il tour “In giro giocando – Zuiant a torzeon”, che porterà giochi e animazione in parchi, feste e ritrovi di comunità cittadini. Tra i primi appuntamenti annunciati: un nuovo passaggio in piazza Matteotti in occasione del Far East Film Festival ad aprile e la festa di San Marco nel quartiere Chiavris.

Si tratta di un servizio che continua a promuovere il valore educativo del gioco, inteso non solo come svago, ma come occasione di crescita, apprendimento e sviluppo delle relazioni. Attraverso attività inclusive e accessibili, il Ludobus contribuisce a rafforzare il senso di comunità, favorendo il dialogo tra generazioni e l’incontro tra persone di età e provenienze diverse. La sua presenza nei quartieri rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il territorio, incentivare l’uso degli spazi pubblici e offrire momenti di socializzazione aperti a tutti. Anche con il nuovo mezzo, il Ludobus si conferma una risorsa attiva e dinamica nella vita cittadina, capace di adattarsi ai bisogni delle famiglie e della collettività.