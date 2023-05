Il meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 26 maggio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 26 maggio indicano condizioni variabili, con la possibilità di temporali in alcune zone della regione. La giornata inizierà con un cielo prevalentemente poco nuvoloso e variabile sulla zona montana, mentre sulla costa soffierà la Bora moderata, soprattutto ad est.

Durante il pomeriggio, nuvolosità in aumento sulla zona montana con la possibilità di rovesci e temporali sparsi. Queste precipitazioni potrebbero successivamente estendersi anche alla pianura, interessando localmente diverse aree della regione. Le temperature saranno in linea con il periodo, con una massima di 27 gradi Celsius e una minima di 15 gradi Celsius.