Incendi in Friuli, prosegue il monitoraggio: fumarole sul Monte Raut e a Tramonti

La situazione degli incendi boschivi in Friuli.

Prosegue il monitoraggio degli incendi che negli ultimi giorni hanno interessato diverse aree montane del Friuli Venezia Giulia. Le squadre del Corpo Forestale regionale restano al lavoro per controllare l’evoluzione dei roghi e verificare l’eventuale presenza di nuovi focolai, in un quadro meteo che al momento non prevede piogge nelle zone coinvolte.

Fumarole sul Monte Raut ad Andreis

Nel Comune di Andreis, in località Monte Raut, il personale della stazione forestale di Barcis è impegnato fin dal mattino nel controllo dell’area interessata dall’incendio. La situazione risulta sotto osservazione, con la presenza di fumarole interne al perimetro già colpito dal fuoco.



Il monitoraggio serve a evitare possibili riprese dell’incendio, soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere e dove la vegetazione può continuare a bruciare lentamente anche dopo lo spegnimento delle fiamme principali.

Incendio circoscritto a Monte Corda Piccola

A Tramonti di Sopra, nella zona di Monte Corda Piccola, l’incendio risulta invece circoscritto. Anche in questo caso restano alcune fumarole all’interno del perimetro interessato dal rogo.



La stazione forestale di Tolmezzo continua le attività di controllo con il supporto della squadra Uos, l’Unità Operativa Specialistica del Corpo Forestale regionale. L’obiettivo è verificare la stabilità della situazione e intervenire rapidamente nel caso in cui dovessero comparire nuovi punti caldi.

La situazione a Cima del Forat

Situazione più tranquilla, al momento, nell’area di Cima del Forat, tra i Comuni di Forni di Sotto e Ampezzo. Il monitoraggio prosegue da parte della stazione forestale di Ampezzo, ma attualmente non è stata rilevata la presenza di fumo o fiamme.



Il controllo dell’area continuerà comunque nelle prossime ore, anche alla luce delle condizioni meteo e della necessità di mantenere alta l’attenzione sui versanti interessati dagli incendi. Sul fronte meteo infatti, è previsto tempo nuvoloso fino al pomeriggio, con successive schiarite in serata. Non sono però attese precipitazioni nelle zone interessate dagli incendi.