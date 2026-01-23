Incendio in un appartamento di Pordenone, evacuata la palazzina

L’incendio questa mattina in una palazzina di via del Zoccolo a Pordenone.

Incendio nella tarda mattinata di oggi nel quartiere di San Gregorio, a Pordenone, all’interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina di cinque piani e dieci unità abitative, in via del Zoccolo.

L’allarme è scattato intorno alle ore 11.00. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Pordenone con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala. All’arrivo dei soccorritori, le parti comuni dello stabile risultavano completamente invase dal fumo, proveniente dall’incendio sviluppatosi nella cucina dell’unico appartamento coinvolto.

I Vigili del fuoco hanno prontamente domato le fiamme, riuscendo a evitare che l’incendio si propagasse ad altre abitazioni. Contestualmente, a scopo precauzionale, è stata disposta l’evacuazione dell’intera palazzina. Le due persone presenti nell’appartamento al momento del rogo sono state assistite e visitate sul posto dal personale sanitario, senza che si rendesse necessario il trasporto in ospedale.

Una volta spento l’incendio, gli ambienti interessati sono stati ventilati con elettroventilatori per disperdere i fumi. Successivi controlli strumentali hanno permesso di verificare il ripristino delle normali condizioni ambientali. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, i condomini hanno potuto fare rientro nei rispettivi alloggi. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche il personale sanitario e la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di verifica.