Neve e gelate in arrivo, allerta meteo in Friuli Venezia Giulia

Neve e rischio ghiaccio in Friuli Venezia Giulia.

Neve e gelate in Friuli Venezia Giulia: scatterà dalla mezzanotte di oggi l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e resterà in vigore fino alle ore 12:00 di domani, in concomitanza con il passaggio di un fronte atlantico previsto tra la notte e la mattinata.

Secondo la situazione attuale, il sistema perturbato porterà precipitazioni diffuse, in genere di intensità debole o moderata, soprattutto le ore notturne e la prima parte della mattina di sabato, per poi attenuarsi progressivamente fino a cessare nel pomeriggio.

Particolare attenzione è rivolta alle zone montane e pedemontane: la quota neve è stimata inizialmente attorno ai 600 metri, con un progressivo innalzamento fino a circa 1000 metri nel corso della mattinata. Nelle aree alpine e prealpine non si esclude la formazione di ghiaccio al suolo, anche nei fondivalle più bassi, a causa delle temperature rigide e del terreno gelato.

La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle prime ore del giorno, e invita a prestare attenzione alle condizioni delle strade montane e collinari, dove il rischio di ghiaccio potrebbe rendere la viabilità più insidiosa.

L’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.