Incendio a Borgo San Sergio, autorimessa di un condominio in fiamme: cinque le auto distrutte, indagini sulle cause.

Qualche minuto dopo le ore 4 di oggi, 15 dicembre, i vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Muggia, supportata dall’autobotte giunta dalla sede centrale del comando giuliano, in via Grego a Borgo San Sergio per l’incendio di alcuni automezzi presso un’autorimessa annessa a un condominio.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto a estinguere le fiamme utilizzando anche la schiuma antincendio. Spento il rogo i soccorritori hanno provveduto alla bonifica dell’area e dei mezzi andati a fuoco, 4 motocicli e 7 autovetture, 5 sono state completamente avvolte dalle fiamme e 2 danneggiate. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Sul posto, per quanto di competenza, polizia di Stato.