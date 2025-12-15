Incendio all’alba a San Pietro al Natisone, in fiamme la legnaia di una casa: l’intervento dei vigili del fuoco evita il peggio.

Paura all’alba di oggi, lunedì 15 dicembre, a San Pietro al Natisone, quando fumo e fiamme hanno cominciato ad alzarsi in paese: erano circa le 6.30 quando i vigili del fuoco sono intervenuti vicino a ponte Vernasso, a poca distanza dalla chiesa di San Quirino, in via Alpe Adria. A prendere fuoco, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una legnaia collocata dietro un’abitazione.

I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme intaccassero anche la casa e le altre abitazioni. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita a causa dell’incendio.