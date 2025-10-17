Camioncino distrutto dalle fiamme a Udine: l’incendio dal vano motore

L’incendio di un camioncino a Udine.

Oggi, 17 ottobre, intorno alle 18.35, un furgoncino è andato a fuoco a Udine in piazzale Alice Dreossi, tra Godia e Povoletto. Le fiamme sono partite dal vano motore del mezzo, che era vuoto e non trasportava materiale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e nessun altro veicolo o persona è stata coinvolta. Al momento non sono note le cause che hanno provocato l’incendio.