Incendio a Codroipo, fiamme nel deposito vicino alla casa

Incendio nella tarda mattinata di oggi all’interno di un fabbricato accessorio adiacente a un’abitazione in via Biauzzo, a Codroipo. Le fiamme sono divampate intorno alle 11:25 e fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento.

Il fabbricato interessato, utilizzato come deposito di materiale vario, non conteneva sostanze pericolose. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, ma sono state contenute grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenute squadre dei distaccamenti di San Vito al Tagliamento e Codroipo, supportate da un’autobotte proveniente dalla Centrale di Udine. L’area è stata messa in sicurezza, e l’incendio è stato domato senza che si propagasse all’abitazione principale, adiacente alla struttura andata a fuoco.

Presente anche una pattuglia della polizia municipale, per gli accertamenti di competenza e per garantire la viabilità nella zona durante le operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.