Incendio a Cordenons, in fiamme il garage di una casa

L’incendio intorno alle 14 di ieri a Cordenons.

Incendio ieri pomeriggio a Cordenons, dove intorno alle ore 14 le fiamme hanno interessato un garage situato al piano seminterrato di una casa. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme prima che potessero propagarsi e causare danni più gravi.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pordenone, supportata da un’autobotte, dal capo turno e dal funzionario di guardia, è giunta rapidamente sul posto. Dopo essersi accertati che non vi fossero persone all’interno né del garage né dell’abitazione soprastante, i soccorritori hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Una volta domate le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno proceduto con la bonifica delle parti coinvolte e con la messa in sicurezza della struttura. Per garantire la completa evacuazione dei fumi sprigionati dalla combustione, è stato necessario l’uso di specifici elettroventilatori. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.