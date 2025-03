Concluse le operazioni dei vigili del fuoco sull’incendio scoppiato nella notte a Flambruzzo.

Con la bonifica delle parti bruciate, che ha richiesto anche l’intervento di mezzi e attrezzature del nucleo NIS (Nucleo Interventi Speciali) giunto dal comando dei vigili del fuoco di Pordenone, e conclusa la messa in sicurezza dell’intero edificio è terminato alle ore 17.00 l’intervento per l’incendio che ha interesstao la struttura dell’associazione eco-sostenibile Gaia Terra, nei locali delle ex fornaci di Flambruzzo di Rivignano.

L’incendio nella notte.

L’incendio è scoppiato intorno alle 4.45 e ha impegnato diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Udine, supportate dai distaccamenti di Codroipo e Latisana. Sul posto sono intervenute anche autobotti, un’autoscala e il funzionario di guardia giunto dalla sede centrale di Udine.

Le fiamme hanno interessato il tetto dell’edificio, nonché materassi e suppellettili varie presenti all’interno della struttura. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato le operazioni di spegnimento e hanno ispezionato tutti i locali per accertarsi che non vi fossero persone intrappolate all’interno. Dodici persone sono state evacuate, quattro delle quali hanno riportato ustioni e sintomi di intossicazione da fumo e sono state trasportate in ospedale dal personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incendio. Restano ancora in fase di accertamento le cause del rogo.

