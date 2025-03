Incendio alla comunità Gaia Terra: 12 persone evacuate, 4 ricoverate in ospedale

L’incendio a Flambruzzo di Rivignano.

Dalle ore 4.45 circa, i vigili del fuoco del comando di Udine stanno intervenendo con squadre dei distaccamenti di Codroipo e Latisana supportate da autobotti, l’autoscala e il funzionario di guardia giunti dalla sede centrale di Udine, per un incendio presso i locali delle ex fornaci, dove ha sede l’associazione eco sostenibile Gaia Terra, a Flambruzzo nel comune di Rivignano Teor.

A quanto sembra dalle prime informazioni, le fiamme hanno interessato il tetto di un fabbricato, materassi e suppellettili varie. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento e hanno ispezionato tutti i locali per verificare che non vi fossero persone intrappolate all’interno. Dodici le persone evacuate, quattro delle quali prese in carico dal personale sanitario presente sul posto e trasportate in ospedale perché avrebbero riportato ustioni e intossicazione da fumo. L’intervento è ancora in corso. Sul posto, per quanto di competenza, i carabinieri.

