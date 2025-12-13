Incendio a Gemona, famiglia con due bambini in ospedale

Incendio nella serata di ieri a Gemona del Friuli, all’interno di un’abitazione in via Tagliamento. L’allarme è scattato poco dopo le ore 22 e su posto sono intervenuti subito i soccorsi.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli ha permesso di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando danni maggiori o il coinvolgimento di altre abitazioni. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state provocate dal probabile malfunzionamento di un elettrodomestico.

All’interno dell’abitazione si trovavano quattro persone, due adulti e due bambini. Nessuno è rimasto ferito, ma tutti sono stati accompagnati in ospedale dal personale sanitario della SORES per accertamenti precauzionali a causa dell’inalazione di fumo. Le loro condizioni non destano preoccupazione.



L’incendio ha reso inabitabile l’appartamento a causa del fumo e della fuliggine Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.