Incendio in un’azienda di San Vito al Tagliamento, pala gommata in fiamme

Alle ore 13.30 circa la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento è intervenuta presso il piazzale di un’azienda, produttrice di biogas, nella zona industriale Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento per l’incendio di una pala gommata.

Mentre stava caricando del mais destinato ai biodigestori la macchina operatrice ha preso fuoco, il manovratore della macchina operatrice è sceso dal mezzo e portatosi in zona sicura ha chiamato I soccorsi.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno immediatamente attaccato l’incendio e, utilizzando la schiuma estinguente, hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo, evitando che l’incendio si propagasse agli impianti vicini alla macchina operatrice andata a fuoco. Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante. Fortunatamente l’incendio non ha coinvolto persone.