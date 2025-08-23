L’incendio questo pomeriggio a Palazzolo dello Stella.

Incendio nel primo pomeriggio in una legnaia situata presso la marina di Palazzolo dello Stella. L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando una densa colonna di fumo è stata notata levarsi dalla struttura.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Latisana, con autopompa e autobotte che hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a contenere le fiamme a parte della legnaia ed evitando la propagazione dell’incendio ad altre strutture della marina.

Terminate le operazioni di spegnimento I Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’intera area. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.