Fiamme dal vano motore: prende fuoco un furgone in strada

L’incendio di un furgone a Moruzzo.

Alle ore 11.00 di oggi, 27 dicembre 2025, i Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti in Strada del Belvedere, nel comune di Moruzzo, per l’incendio di un furgone. Sul posto è giunta una squadra della sede centrale, supportata da un’autobotte.

All’arrivo dei soccorritori, il conducente del mezzo era già riuscito a mettersi in salvo, risultando illeso, e ha riferito che all’interno del veicolo non vi erano altre persone. I Vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere le fiamme, partite dal vano motore, ed evitando che prendesse fuoco la vegetazione vicina al rogo. Una volta estinte le fiamme, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza del furgone e dell’area interessata. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

Il video dei vigili del fuoco: