Cade durante un allenamento sul Carso: soccorso un runner

Runner caduto durante un allenamento sul Carso.

La stazione di Trieste del Soccorso Alpino è stata attivata da Sores assieme all’ambulanza per un uomo del 1976 infortunatosi durante un allenamento sul sentiero carsico numero 23. Durante la corsa il runner è caduto impattando al suolo violentemente e procurandosi varie contusioni a spalla, braccio e ginocchio.

Quattro soccorritori sono arrivati sul posto dove già stava operando il personale dell’ambulanza per stabilizzarlo. Una volta adagiato in barella portantina, è stato trasportato dai soccorritori e consegnato all’ambulanza. Le operazioni si sono svolte all’incirca tra le 13 e le 14.