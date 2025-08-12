Incendio nel parco, sterpaglie in fiamme vicino all’ex ospedale

Incendio nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste.

Alle ore 13.15 circa la squadra AIB (Antincendio Boschivo) del comando dei Vigili del fuoco di Trieste è stata inviata nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste dove era stato segnalato un incendio di sterpaglie e sottobosco.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo, malgrado il vento che alimentava le fiamme, a circoscrivere l’incendio evitando che il fuoco raggiungesse le costruzioni presenti nel parco e limitando la superficie bruciata a circa 1.500 metri quadrati.

Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno provveduto ad una minuziosa bonifica dell’area bruciata al fine di scongiurare che il vento potesse far riaccendere qualche tizzone innescando un’altro incendio.