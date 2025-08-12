Attivato il il nuovo servizio di ambulanza a Sappada.

E’ stato presentato oggi a Sappada il nuovo servizio di ambulanza attivo nella località montana e che garantirà, in maniera integrata, una copertura in forma sperimentale.

“È un altro tassello che si aggiunge all’obiettivo di garantire le migliori condizioni di sicurezza, in particolare per l’area montana, in momenti di alta presenza turistica, come quelli che stiamo vivendo”, ha commentato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi durante la cerimonia. Presenti tra gli altri, il sindaco di Sappada Alessandro De Zordo e il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini.

La sperimentazione.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, alla fine della sperimentazione verranno valutati gli esiti del funzionamento di questa offerta, che sarà inserita complessivamente nella programmazione regionale dell’emergenza, “la quale – ha aggiunto l’assessore – rappresenta un motivo di attrazione in più per aree come queste, che vivono di turismo. È evidente che la garanzia del servizio sanitario costituisce un incentivo per le persone a scegliere le nostre località della nostra bellissima e straordinaria montagna”.

Rispondendo ai ringraziamenti espressi dal sindaco all’Amministrazione regionale, Riccardi ha affermato che la mancanza del servizio rappresentava un limite e, alla fine, silenziosamente, senza far troppo clamore, è stata data una risposta concreta.

“Come in tutte le cose che riguardano il sistema sanitario – ha concluso l’assessore – e che hanno a che fare soprattutto con il problema delle competenze professionali, non è stato facile, ma alla fine ci siamo riusciti e credo che questo sia motivo di soddisfazione per tutti grazie ai volontari della Svep. Lo testimoniano questo evento e il modo sobrio con cui abbiamo salutato il risultato finale”.