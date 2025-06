Incendio a Povoletto, fiamme in un’azienda di riciclaggio

Dalle ore 19 circa, I Vigili del fuoco di Udine stanno intervenendo, con la squadra del distaccamento di Cividale e una squadra della sede centrale supportate da 2 autobotti un autoscala e il funzionario di guardia, per l‘incendio di un deposito di un’azienda di riciclaggio a Povoletto.

Al momento l’incendio è ancora attivo ma i Vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme. L’attività dell’azienda è stata sospesa per permettere le operazioni di soccorso, ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che fortunatamente non ha coinvolto persone.