Un incendio ha colpito nella serata di domenica 6 un noto salone di auto di gran lusso a Porcia: vigili del fuoco al lavoro per ore.

Incendio nel salone di auto di gran lusso a Porcia, vigili del fuoco impegnati per ore. I vigili del fuoco del comando di Pordenone hanno operato per più di 5 ore per lo spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell’incendio in una nota rivendita di autovetture a Porcia.

In particolare i vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19.45 circa di ieri, domenica 6 luglio, e hanno operato con 3 squadre 2 autobotti e il funzionario di guardia fino alle ore 1.15 del 7 luglio. Al loro arrivo le squadre hanno trovato all’interno del salone una Lamborghini avvolta dalle fiamme che stavano lambendo anche una Rolls Royce oltre che arredi e impianti. Le squadre sono entrate nell’autosalone e hanno provveduto ad estinguere il fuoco. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che ha causato danni ingenti ma non ha coinvolto persone.