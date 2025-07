Calcio friulano in lutto per la prematura scomparsa di Flavio Giust

Flavio Giust si è spento all’età di 47 anni.

Il mondo del calcio dilettantistico friulano è in lutto per la scomparsa di Flavio Giust, spentosi a soli 47 anni. Figura molto conosciuta e apprezzata in tutta la provincia, Giust ha lasciato un segno non solo come ex calciatore, ma soprattutto come allenatore di settore giovanile, capace di trasmettere ai ragazzi valori che andavano ben oltre il campo da gioco.

Impiegato alla Zanutta, Flavio aveva legato gran parte della sua vita alla Sacilese, società nella quale era cresciuto calcisticamente insieme al fratello gemello Carlo, scomparso prematuramente nel 2016. Una tragedia familiare che si aggiunge alla perdita del padre Aldo, avvenuta anch’essa a causa di una malattia.

La notizia della sua morte ha colpito duramente l’ambiente sportivo locale. Flavio lascia la madre Stella, la compagna Paola e il figlio Nicolò, giovane portiere del Cjarlins Muzane in Serie D.