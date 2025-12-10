Fiamme in un appartamento: salvato l’inquilino rimasto ustionato

L’incendio in un appartamento di San Canzian d’Isonzo.

Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, 9 dicembre, nell’appartamento di una palazzina a San Canzian d’Isonzo. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 21.45 con la squadra del distaccamento di Monfalcone supportata da un’autobotte l’autoscala e il funzionario di guardia dalla sede centrale del comando isontino.

Una volta giunti sul posto, sono entrati nello stabile e, mentre una parte degli operatori raggiungeva l’appartamento in fiamme e iniziava le operazioni di spegnimento, il resto delle squadre si è occupata dell’evacuazione dello stabile che era invaso dal fumo accompagnando all’esterno 6 persone che si trovavano negli appartamenti non interessati dall’incendio.

L’occupante dell’alloggio in fiamme era ancora all’interno dell’appartamento quando sono arrivati i soccorritori: è stato portato in salvo dai vigili del fuoco e preso in carico dal personale sanitario che lo ha trasportato all’ospedale con alcune ustioni e sintomi da intossicazione per aver respirato i fumi prodotti dall’incendio.

Le operazioni dei Vigili del fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme contenendo l’incendio al solo alloggio dal quale si era innescato. Una volta estinto il fuoco i soccorritori hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell’appartamento andato a fuoco e dell’intero stabile, concludendo le operazioni con un’accurata verifica strumentale per sincerarsi che nella palazzina non vi fosse qualche sacca residua dei gas prodotti dall’incendio e permettendo a fine intervento il rientro nei propri alloggi dei 6 inquilini evacuati. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia di Stato..