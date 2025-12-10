Sanità Fvg, gli ospedali da 10 e lode secondo l’Agenas

Le valutazioni sugli ospedali del Fvg.

In quali aree eccellono gli ospedali del Fvg? A dare una risposta è l’Agenas che ha pubblicato il nuovo Programma Nazionale Esiti, valutando oltre 1.100 ospedali pubblici e privati in tutta Italia, analizzando otto aree cliniche fondamentali: cardiocircolatorio, sistema nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, nefrologia e osteomuscolare. Lo strumento di valutazione, noto come “treemap” e che considera 218 indicatori, ha permesso di rappresentare in maniera sintetica la qualità delle cure.

A livello nazionale, i risultati confermano un divario tra Nord e Sud: le strutture migliori si concentrano al Centro-Nord, mentre al Sud restano criticità in diversi settori. In generale, però, la qualità dell’assistenza mostra miglioramenti rispetto agli anni precedenti.

Sono 15 le strutture valutate con livello alto/molto alto in tutte le aree, e nessuna di loro è in Friuli Venezia Giulia: spiccano invece Lombardia (5 strutture), Veneto (3 strutture) ed Emilia Romagna (2 strutture).

Gli ospedali del Fvg: aree di eccellenza.

Per quanto riguarda la nostra regione, non mancano le punte di eccellenza in diversi ambiti. In ambito cardiocircolatorio, si distinguono il Presidio Ospedaliero Cattinara di Trieste, mentre il Centro Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone) è un punto di riferimento per la chirurgia oncologica.

Nell’area maternità e parto, il livello di qualità è molto alto al Presidio Santa Maria degli Angeli di Pordenone, all’Irccs Burlo Garofolo di Trieste e all’ospedale di San Daniele del Friuli. Quest’ultimo presidio si conferma eccellente anche nell’area osteomuscolare, insieme al P.O. Gorizia e Monfalcone.

Rispetto allo scorso anno, quattro strutture hanno migliorato significativamente la qualità dei servizi: il Presidio Santa Maria degli Angeli di Pordenone, il P.O. di San Vito al Tagliamento, il P.O. Latisana e Palmanova e il Presidio Cattinara e Maggiore di Trieste.