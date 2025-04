Incendio alla scuola di Basiliano, in fiamme il quadro elettrico dell’impianto fotovoltaico

L’incendio questo pomeriggio a Basiliano.

Incendio questo pomeriggio alla scuola dell’infanzia e primaria di primo grado di Basiliano dove un quadro elettrico, esterno, dell’impianto fotovoltaico a servizio della struttura, ha preso fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 17 e sul posto sono intervenute due squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, dopo aver indossato tutti i Dispositivi di Protezione Individuale richiesti dal caso, si sono avvicinati al quadro elettrico aprendolo con le dovute cautele e, utilizzando degli estintori hanno spento le fiamme.

Successivamente hanno raggiunto il tetto dell’edificio dove hanno disattivato i pannelli fotovoltaici al fine di non far arrivare più tensione al quadro elettrico. Il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco è terminato con la messa in sicurezza del quadro elettrico per la quale è stato richiesto anche l’intervento dei tecnici dell’azienda elettrica. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.