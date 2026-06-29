Incendio di sterpaglie in A23: chiuso temporaneamente un tratto

Tardo pomeriggio di disagi alla circolazione lungo l’autostrada A23, nel tratto compreso tra i caselli di Udine Sud e Palmanova: intorno alle ore 18:00 di oggi, lunedì 29 giugno 2026, si è sviluppato un incendio che ha interessato le sterpaglie presenti nello spartitraffico centrale.

Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine, supportata da un’autobotte. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a completare le operazioni di bonifica dell’area in circa trenta minuti. Per garantire la sicurezza di soccorritori e utenti è stata disposta la chiusura al traffico del tratto autostradale interessato in entrambi sensi di marcia fino al termine delle operazioni.