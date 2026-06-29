Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 30 giugno

Meteo ancora stabile in Friuli Venezia Giulia: martedì 30 giugno il cielo sarà in genere poco nuvoloso, ma nel pomeriggio si svilupperà qualche rovescio o temporale sparso sui monti e, con minore probabilità, lungo il confine orientale con la Slovenia.

Sarà una giornata molto calda, caratterizzata in pianura da temperature diurne eccezionalmente alte con valori minimi tra 23°C e 25°C e massimi tra 36°C e 38°C, vicini ai record storici del periodo. Sulla costa le temperature oscilleranno tra una minima di 26°C o 28°C e una massima tra 32°C e 35°C, con un maggiore disagio da caldo nelle ore notturne dato che i termometri non scenderanno mai sotto i 25°C.

Per quanto riguarda le zone montane, a 1000 metri si registrerà una temperatura media di 25°C, mentre a 2000 metri il valore medio sarà di 17°C. Per tutta la giornata i venti soffieranno a regime di brezza.