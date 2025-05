Incendio nella struttura di accoglienza, un ospite intossicato

L’incendio ieri sera nella struttura di accoglienza a Pontebba.

Incendio nella tarda serata di ieri in una palazzina di due piani, adibita a centro d’accoglienza, in frazione Laglesie San Leopoldo a Pontebba. Sul posto, intorno alle 22.45 sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Pontebba, Gemona del Friuli e Tarvisio.

Giunte sul posto le squadre dei vigili del fuoco., indossati gli autorespiratori, sono entrate nella struttura, parzialmente invasa dal fumo, e hanno localizzato e spento, in breve tempo, le fiamme che stavano bruciando alcuni suppellettili e materassi al primo piano dello stabile. Sei le persone evacuate, una delle quali è stata presa un carico dal personale sanitario per aver inalato i fumi della combustione ed essersi procurata alcune ustioni.

Spente le fiamme I Vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell’intera struttura. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto anche i Carabinieri.