Incendio a Tavagnacco, morto il cane intrappolato tra le fiamme

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, martedì 6 gennaio, in un appartamento a Tavagnacco. È morto un cane rimasto intrappolato tra le fiamme. L’animale, si trovava da solo in casa al momento del rogo e non è riuscito a mettersi in salvo.

Tutto è accaduto intorno alle 13.30 in via Pra D’Attimis, al secondo piano di una palazzina residenziale. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, che hanno notato la densa colonna di fumo che fuoriusciva dalle finestre e dal terrazzo dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del comando provinciale, insieme alle forze dell’ordine.

All’arrivo dei soccorsi, nell’abitazione non c’erano persone, ma solo il cane di famiglia.Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma dalle prime ricostruzioni sembra che il rogo sia stato provocato da un caminetto lasciato acceso. Le fiamme si sono propagate velocemente, avvolgendo le stanze e rendendo l’appartamento inagibile. Danni ingenti anche all’abitazione sottostante, al primo piano, anch’essa dichiarata temporaneamente inabitabile.