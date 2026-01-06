La tradizionale Festa dell’Anziano anche quest’anno, puntuale il 6 gennaio, ha chiuso le festività natalizie a Palazzolo dello Stella.



“Questa festa rappresenta il vero significato della parola comunità: grazie al gruppo alpini, ogni anno nel giorno dell’Epifania vengono ringraziati e festeggiati gli anziani del paese”, ha commentato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, portando il suo saluto.

“È un momento importante – ha proseguito Bordin – per rinsaldare le radici del paese attorno a chi ne rappresenta la storia, la tradizione e l’identità. È anche l’occasione per ricordare chi non c’è più, ma ci ha lasciato insegnamenti preziosi che non dobbiamo dimenticare”. In chiusura, il presidente del Consiglio regionale ha voluto ringraziare il gruppo locale degli alpini e il suo referente, Mauro Tollon, “per l’impegno costante e per la capacità di trasformare un semplice pranzo in un autentico momento di condivisione e coesione sociale”.

Rivolgendosi ai presenti, il sindaco di Palazzolo, Franco D’Altilia, ha sottolineato come “questa giornata sia un segno di gratitudine e di affetto, per ricordarvi che la vostra presenza è importante e che il vostro esempio continua a guidarci. Nelle vostre storie si ritrovano valori, sacrifici ed esperienze che ci insegnano ogni giorno il rispetto, la pazienza e l’importanza delle relazioni umane. Siete un punto di riferimento prezioso per le famiglie e per le nuove generazioni”.

L’iniziativa, organizzata come da tradizione dal Gruppo Ana locale, si è svolta nella mensa scolastica con il consueto pranzo dedicato agli anziani del paese, diventato ormai un appuntamento irrinunciabile di solidarietà e partecipazione per tutta la comunità. All’incontro, erano presenti anche il vicesindaco Roberto Ventre e l’assessore Antonella Zanello.