In fiamme il tetto di una villetta a schiera: evacuata una famiglia

L’incendio a Cordenons.

Dalle 18 e 30 circa di oggi, 21 novembre, Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati con una squadra un autobotte l’autoscala della sede centrale una squadra e un’autobotte del distaccamento di Maniago per l’incendio del tetto ventilato di un complesso residenziale composto da casette a schiera a Cordenons.

I Vigili del fuoco appena giunti sul posto hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno interessato la copertura di un’abitazione e per evitare la propagazione del fuoco hanno tagliato una parte di tetto togliendo, in questo modo, il combustibile all’incendio. Al momento sembra che il lavoro dei vigili del fuoco abbia raggiunto lo scopo di evitare la propagazione delle fiamme alla copertura in legno delle altre unità abitative.

Le operazioni sono ancora in corso e al momento non si registrano feriti ne intossicati, la famiglia residente nell’abitazione interessata dall’incendio è stata fatta evacuare dalla propria abitazione. In supporto alle squadre impegnate nelle operazioni e stata fatta intervenire anche la squadra del nucleo provinciale NBCR ( Nucleare Biologico Chimico Radiologo) per il rifornimento delle bombole d’aria per gli autorespiratori utilizzati dai soccorritori impegnati nello spegnimento dell’incendio