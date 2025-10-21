Incidente all’alba sulla A23, camion contro guard rail: gasolio sulla strada

L’incidente all’alba sulla A23.

Intervento dei Vigili del Fuoco di Udine questa mattina per un incidente stradale lungo la A23, che ha coinvolto un autotreno adibito al trasporto di merci pericolose, in particolare gasolio. Il sinistro è avvenuto sull’autostrada nel tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud, in direzione sud, al chilometro 22. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante, condotto da un autotrasportatore italiano, avrebbe urtato contro il guardrail senza tuttavia ribaltarsi.

A seguito dell’impatto si è verificata una fuoriuscita di carburante dal serbatoio della motrice, prontamente contenuta grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con una squadra specializzata per incidenti stradali e una squadra di supporto. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il conducente è rimasto illeso. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di bonifica del liquido sversato.