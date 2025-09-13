Incidente sulla A23, violento scontro tra un camper e due auto

L’incidente sulla A23 tra il confine di Stato e lo svincolo di Tarvisio Est.

Incidente stradale questa mattina sull’autostrada A23, nel tratto compreso tra il confine di Stato e lo svincolo di Tarvisio Est. Lo scontro ha coinvolto due auto e un camper, tutti con targa austriaca. In totale, sei le persone coinvolte nell’incidente, tra cui tre risultano ferite

Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori, sul camper viaggiavano quattro adulti, mentre nella vettura bianca si trovava un solo passeggero e nella vettura scura due persone. Solo una delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale per accertamenti, in condizioni che non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarvisio, il personale sanitario del SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, ma la situazione è tornata alla normalità nel corso della mattinata. Restano in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incidente.